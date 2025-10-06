Flamengo avalia multar Wallace Yan após expulsão

O Flamengo não recebeu bem a expulsão de Wallace Yan na derrota diante do Bahia por 1 a 0, neste último domingo (5), na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Após um mês, o jogador voltou a receber oportunidade, contudo, ficou em campo apenas por dez minutos antes de ser expulso. Assim, a diretoria rubro-negra avalia aplicar uma multa, segundo o “ge”.

Em breve, o Flamengo vai definir o que vai fazer. A diretoria estuda aplicar uma multa em cima do seu salário ou apenas uma advertência. Contudo, independentemente da decisão, Wallace Yan vai ser chamado para conversar com o diretor de futebol José Boto e o técnico Filipe Luís na reapresentação do elenco, quarta-feira (8), no Ninho do Urubu.

Wallace Yan substituiu Arrascaeta aos 22 minutos do segundo tempo. Logo assim que entrou, discutiu com o lateral-direito Gilberto. Pouco depois, aos 29, recebeu o primeiro cartão amarelo por reclamar com o quarto árbitro. Na sequência, aos 32, recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, por atingir o camisa 2 do Bahia com o braço. Dessa forma, atuou apenas por dez minutos.

A expulsão de Wallace Yan minou qualquer chance de reação do Flamengo. Afinal, o Rubro-Negro jogava com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, quando Danilo foi expulso. O Bahia abriu o placar na primeira etapa, mas não ameaçou muito a meta rubro-negra, o que deixou a partida aberta. Contudo, com dois a menos, faltou perna para reagir.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.