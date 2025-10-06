Seleção Brasileira Sub-17 é convocada para Copa do Mundo Feminina da categoria

A treinadora Rílany Silva anunciou nesta segunda-feira (06) a convocação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo Sub-17. A lista com 21 jogadoras veio após uma semana de trabalhos na Granja Comary. O Brasil estreia na competição, que será realizada no Marrocos, contra as anfitriãs, no próximo dia 17.

Ao todo, 29 jogadoras participaram dos testes na Granja Comary. No final, das 21 convocadas, 19 atuam no Brasil, uma, Gabi Rolnik, atua no Benfica, e Giovana Waksman está sem clube no momento. A Ferroviária é o clube com mais jogadoras convocadas, cinco, seguido de São Paulo e Corinthians, com quatro. O Grêmio vem na sequência, com três atletas, enquanto Flamengo, Santos e Fortaleza terão uma jogadora na Copa.

Rílany avaliou o período de treinamentos e explicou os cortes na lista larga. A treinadora afirmou que teve dificuldade para decidir quem ficaria de fora, já que o nível das atletas estava muito próximo, e revelou que pequenos detalhes fizeram a diferença.

“A lista larga foi pensada com muito cuidado. Solicitamos um número maior de atletas justamente para termos a chance de observar o maior número possível e fazer escolhas mais justas. Os cortes foram difíceis, principalmente em algumas posições em que havia três ou quatro nomes em um nível muito próximo. Acabamos decidindo por detalhes que consideramos importantes dentro do contexto do Mundial”, declarou.

A Seleção está no Grupo C do torneio, junto com Marrocos, Itália e Costa Rica. A final está programada para o dia 8 de novembro.

Confira a convocação da Seleção:

GOLEIRAS

Ana Morganti – Corinthians

Josi Bencke – Grêmio

Jhennifer Santos – Ferroviária

DEFENSORAS

Allyne – Grêmio

Andreyna – Ferroviária

Marina Campillo – São Paulo

Julia Pereira – São Paulo

Emilly Rosal – Ferroviária

Dulce Maria – Corinthians

Mariane Martins- São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Evelin Bonifacio – Santos

Giovanna Waksman – CBF

Gabi Rolnik – Benfica (POR)

Kaylane – Flamengo

Pepê – Corinthians

Julia Faria – Corinthians

Hellena Victória – Ferroviária

Ravenna – Fortaleza

ATACANTES

Gabi Pusch – Ferroviária

Giovana Iseppe – São Paulo

Maria – Grêmio

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.