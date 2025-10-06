Lucho Acosta vira “maestro” e se firma no Fluminense

Um dos reforços do Fluminense na temporada, Lucho Acosta se firmou no time titular e assumiu o papel de “maestro”. O argentino ocupou a lacuna deixada por Ganso, que tem sofrido com problemas físicos neste ano, e se tornou um dos protagonistas desde que estreou. Assim, ele é o único reforço da última janela de transferências que, até o momento, caiu nas graças dos tricolores.

Desde que estreou, Luciano Acosta é líder de passes certos no terço final do Fluminense. Ao todo, foram 107. Em 11 jogos, sendo seis como titular, o argentino fez dois gols e deu uma assistência, além de ter dado 18 passes decisivos, segundo o “SofaScore”. Dessa forma, o meia se tornou o “maestro” do meio-campo tricolor e tem impressionado, principalmente, pela sua agilidade.

Na última janela de transferências, o Fluminense contratou o Lucho Acosta e Santiago Moreno para suprir a saída de Arias para o futebol inglês. O segundo, contudo, ainda não conseguiu espaço e chegou a ficar afastado com Renato Gaúcho. Porém, voltou a receber chance nos minutos finais da vitória sobre o Atlético, já sob o comando de Zubeldía.

Maestro do Fluminense nos últimos anos, Ganso foi diagnosticado com uma miocardite na pré-temporada. Dessa forma, precisou passar por cirurgia e não reconquistou o espaço com Renato Gaúcho. Já no ano passado, o camisa 10 já havia perdido espaço com Mano Menezes, tendo uma queda de minutos em relação ao período com Fernando Diniz. Mesmo assim, foi peça fundamental na luta contra o rebaixamento.

