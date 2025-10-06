Ex-mandatário do Espanyol e filho entram em briga ao fim do jogo contra o Betis

O jogo entre Espanyol e Betis pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, que ocorreu, no último domingo (05/10),em Barcelona, teve desentendimentos no campo e nas arquibancadas. O ambiente hostil para o Betis teve início depois do goleiro Paul López, que teve uma passagem pelo Espanyol, defender um pênalti nos acréscimos do duelo. A intervenção foi decisiva, já que assegurou o resultado positivo do Betis por 2 a 1. Com o fim da partida, o conflito passou para um dos camarotes do estádio RCDE.

De acordo com informações do jornal “Marca” participaram da briga Joan Collet, ex-presidente do Espanyol entre 2012 e 2016. Ele acompanhava o jogo ao lado do filho. O desentendimento, aliás, ocorreu porque alguns torcedores do Betis celebraram de maneira enfática a defesa do goleiro Paul López. A atitude causou incômodo em parte dos torcedores do Espanyol e causou a confusão. Assim, os envolvidos discutiram e trocaram empurrões.

Intervenção de equipes de segurança no estádio do Espanyol

Deste modo, os seguranças do estádio precisaram interferir no episódio com urgência. Eles promoveram uma separação dos torcedores que estavam quase a ponto de trocarem agressões e amenizaram a situação. Posteriormente, os fãs do Betis permaneceram no RCDE até a saída completa da torcida do Espanyol por cautela e questões de cautela.

Atualmente, a equipe de Barcelona ocupa anona colocação de La Liga, com 12 pontos. Sua campanha é composta por três vitórias, três empates e duas derrotas. Vale relembrar que esta é a segunda temporada desde o retorno à elite do futebol espanhol.

Honor al expresidente Joan Collet plantando cara a la chusma Bética que estaba hoy en el palco del sector 103. #rcde pic.twitter.com/hMVdKoYx4K — LTV_21 (@LTV_21) October 5, 2025

Já o Betis, apresenta um início de trajetória mais positivo e se encontra em quarto lugar, com 15 pontos. Em oito rodadas, o time da cidade de Sevilha soma quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota.

