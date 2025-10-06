Conselho do Flamengo se reúne para tratar imbróglio com Libra

Conselho do Flamengo vai se reunir para tratar sobre o imbróglio com a Libra - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo )

O Conselho Deliberativo do Flamengo vai se reunir nesta terça-feira (6), na sede da Gávea, para discutir o imbróglio com a Libra. A reunião, aliás, partiu do próprio presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Afinal, ele pretende esclarecer os últimos acontecimentos, além do rumo da gestão diante da atual situação.

Na última semana, o Flamengo conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que bloqueou o repasse de uma parcela de R$ 77 milhões a todos os clubes da Libra, referente à audiência. Afinal, o Rubro-Negro, agora sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista, discordou dos critérios do grupo para distribuição do dinheiro.

A ação, que tramita em segredo de justiça, gerou reação dos clubes da Libra. Em nota, eles criticaram a postura do Flamengo, que divulgou “informações selecionadas e distorcidas”. A Libra, aliás, ressaltou que os critérios de distribuição do dinheiro foram aprovados por unanimidade, inclusive pelo próprio Flamengo. Até o ano passado, o presidente era Rodolfo Landim.

Portanto, existe a expectativa que os conselheiros do Flamengo questionem a atual administração ou até mesmo a gestão anterior, caso se identifiquem algum tipo de prejuízo. Além disso, a reunião tem o intuito de debater o tema de forma construtiva e encontrar soluções que beneficiem o clube em meio ao embate.

