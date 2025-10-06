Athletico x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Brasileiro Sub-17 conhecerá seu primeiro finalista em um grande clássico nesta terça-feira (7). O Athletico recebe o Atlético-MG às 19h (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba. A partida é um duelo único e decisivo pela semifinal da competição, que promete muitos gols.

As duas equipes chegam com a moral elevada após classificações dramáticas nas quartas de final. O Athletico, que tem a vantagem de jogar em casa por ter feito melhor campanha, eliminou o Fluminense nos pênaltis. Já o Atlético-MG superou o Flamengo com um gol nos minutos finais. O vencedor do confronto enfrentará Palmeiras ou Grêmio na grande final.

Onde assistir

A partida entre Athletico e Atlético, pela semifinal do Brasileiro Sub-17, terá transmissão ao vivo do SporTV.

Como chega o Athletico

O Athletico chega para a semifinal como um dos times mais fortes da competição. A equipe paranaense terminou a primeira fase na segunda posição. Além disso, possui o segundo melhor ataque do campeonato, com 50 gols marcados, e o artilheiro do torneio, o atacante Davi Alves, autor de 18 gols.

Para este confronto, o Furacão, treinado por Guilherme Nascimento, aposta na força da Ligga Arena para chegar à final. O time já venceu o Atlético-MG nesta edição do torneio, por 2 a 1, fora de casa, e chega confiante, apesar da classificação sofrida nos pênaltis contra o Fluminense na fase anterior.

Como chega o Atlético

O Atlético chega a Curitiba embalado por uma classificação heroica e com um ataque também muito poderoso. O Galinho marcou 44 gols na primeira fase, sendo o terceiro melhor ataque. A equipe comandada por Henrique Teixeira, aliás, marcou em todos os jogos que disputou na competição até aqui.

A confiança do time mineiro está em alta. O Galo marcou 15 gols nos últimos cinco jogos e eliminou o Flamengo nas quartas com um gol de Riquelme aos 43 minutos do segundo tempo. O artilheiro da equipe é o atacante Cauã Soares, mas o meia João Pedro vive grande fase, tendo marcado cinco gols recentemente.

ATHLETICO X ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro Sub-17 – Semifinal (Jogo único)

Data e hora: 07 de outubro de 2025 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Ligga Arena (Arena da Baixada), em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Pedro Lopes; Marcos Aurelio, Rair, Murilo Camargo e Arthur Monteiro; Bruno Varella, Italo e Bruno Braga; Gustavo Guedes, Rhichey e Davi Alves. Técnico: Guilherme Nascimento.

ATLÉTICO: Kaio; Samuel Rodrigues, Vitão, Xavier e Luiz Peu; Pascini, Riquelme e Índio; Cauã Soares, Gutte e Mosquito. Técnico: Henrique Teixeira.

Árbitro: Robson Babinski (PR)

Assistentes: Heitor Alex Eurich (PR) e Leandro Polli Glugoski (PR)

4º árbitro: Maykon Brito De Freitas (PR)

Onde assistir: SporTV

