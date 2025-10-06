Goiás x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

A 31ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto de equipes em momentos opostos. Nesta terça-feira (7), o Goiás recebe o CRB às 21h30 (horário de Brasília), na Serrinha. A partida coloca frente a frente o vice-líder do campeonato, que vive uma fase de instabilidade, e um time que sonha em se aproximar do G4.

O duelo é crucial para a parte de cima da tabela. O Goiás, que vem de três empates seguidos e perdeu a liderança, precisa da vitória em casa para não se complicar na briga pelo acesso. Já o CRB, décimo colocado, quer aproveitar a boa fase e os desfalques do rival para conquistar um resultado que o coloque de vez na luta por uma vaga na elite.

Onde assistir

A partida entre Goiás e CRB, pela 31ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Goiás

O Goiás chega para a partida vivendo um momento de turbulência e com o sinal de alerta ligado. Apesar de ser o vice-líder, a equipe de Vagner Mancini não vence há três jogos, vindo de três empates consecutivos. Essa sequência, aliás, custou a liderança da competição, aumentando a pressão por uma vitória em casa.

A situação do Esmeraldino é ainda mais complicada pelo grande número de desfalques. São seis ausências importantes no total. Os jogadores Lucas Ribeiro, Brayann e Jajá estão suspensos. Além deles, Pedrinho, Artur Caíke e Lucas Lovat estão no departamento médico, forçando o treinador a escalar uma equipe bastante modificada.

Como chega o CRB

O CRB chega a Goiânia em um bom momento e sonhando com objetivos maiores no campeonato. A equipe alagoana faz uma campanha regular e está na 10ª posição. O time, aliás, vem embalado por ter vencido dois de seus últimos três compromissos e está a apenas cinco pontos do G4, o que torna o jogo um confronto direto.

A grande vantagem do time para este difícil duelo é a condição de seu elenco. O CRB viaja com força máxima, sem nenhum desfalque por lesão ou suspensão. Com todos os jogadores à disposição, o treinador pode escalar o que tem de melhor para tentar surpreender o vice-líder em crise.

GOIÁS X CRB

Série B do Brasileiro – 31ª rodada

Data e hora: 07 de outubro de 2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe (Titi) e Moraes Jr.; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Anselmo Ramon e Welliton Matheus. Técnico: Vagner Mancini.

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Thiaguinho. Técnico: (Não informado no texto).

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Onde assistir: Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.