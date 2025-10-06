Santos tem campanha inferior ao ano do rebaixamento após 26 jogos

O Santos vive um momento complicado no Brasileirão. A derrota para o Ceará reaproximou o Alvinegro da zona de rebaixamento. Afinal, o Santos ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos, três acima do Vitória, 17º colocado, que tem 25. Com isso, a campanha do Peixe após 26 jogos é pior que a do ano do rebaixamento.

Em 2023, o Santos somava 30 pontos após a 26ª rodada. Na campanha, o Peixe tinha uma vitória e um empate a mais. Apesar do campeonato estar na 27ª rodada, o Alvinegro possui um jogo ainda sem data definida contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, válido pela 13ª rodada.

A derrota no Castelão freou uma sequência invicta da equipe no Brasileirão. O Peixe estava sem perder há cinco jogos no torneio. Entretanto, só havia conquistado uma vitória neste período, contra o São Paulo, e havia empatado suas últimas quatro partidas.

A situação alvinegra só não ficou pior pois o Vitória perdeu para o Vasco no São Januário. Com isso, a diferença para a zona de rebaixamento seguiu em três pontos. Por outro lado, o Santos viu o Fortaleza se aproximar, após o Leão vencer o Juventude e subir para 24 pontos, quatro atrás do Peixe.

