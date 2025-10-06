São Paulo joga mal e conhece sua primeira derrota na Libertadores Feminina

O time feminino do São Paulo conheceu sua primeira derrota na Libertadores. A equipe perdeu para o Colo-Colo, do Chile, por 1 a 0. O jogo, que ocorreu na noite desta segunda-feira (06), foi no Estádio Nuevo Francisco Urbano, na Argentina, pela segunda rodada do Grupo C. O único gol da partida foi marcado pela atacante Valencia, no segundo tempo. Com a derrota, o São Paulo cai para o segundo lugar do grupo, com três pontos.
São Paulo começa bem
O primeiro tempo do confronto foi de muito equilíbrio e poucas chances claras. O São Paulo começou melhor e quase abriu o placar logo aos dois minutos, em um chute de Camilinha que a goleira Torrero defendeu. O time chileno, contudo, equilibrou as ações e também levou perigo, principalmente em finalizações de Valencia e Aedo.
A partida, então, ficou muito disputada no meio-campo, mas sem que nenhuma das equipes conseguisse impor um domínio claro. Perto do fim da primeira etapa, o São Paulo ainda teve uma boa chance com a atacante Isa Guimarães, mas a finalização foi para fora. O placar de 0 a 0 no intervalo refletiu o que foi o jogo até ali.
Cenário muda no segundo tempo
Na segunda etapa, o cenário da partida mudou completamente. O Colo-Colo voltou com uma postura avassaladora e pressionou muito o time brasileiro. Logo aos nove minutos, a equipe chilena teve uma chance incrível. Após uma confusão na área, a bola bateu na trave e a zagueira Kaká salvou em cima da linha.
A grande insistência do time chileno, no entanto, deu resultado. Aos 12 minutos, a atacante Valencia aproveitou um cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória. Após o gol, o Colo-Colo seguiu no controle e ainda perdeu chances de ampliar o placar. O São Paulo, por fim, não teve forças para reagir e buscar o empate.
