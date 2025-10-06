Veja quais seleções podem se classificar para Copa nesta Data Fifa

A Copa do Mundo de 2026 vai ganhando cada vez mais forma a cada Data Fifa. Além da Seleção Brasileira, outras 17 seleções já estão classificadas para o maior torneio de seleções do planeta, incluindo os três anfitriões. Ao todo, 48 países vão disputar a competição, número recorde desde a sua criação, em 1930.

Dos 18 classificados até o momento, três são os anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá. Além dos classificados, duas seleções estão garantidas na repescagem: Bolívia e Nova Zelândia. O Brasil, que garantiu vaga após a vitória sobre o Paraguai em setembro, segue com 100% de presença em Mundiais. Afinal, a Seleção Brasileira nunca ficou fora de uma Copa.

Nesta Data Fifa de outubro, mais seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Na Europa, por exemplo, França, Portugal, Inglaterra e Espanha estão em posições confortáveis e, portanto, possuem chances de carimbar o passaporte. Outras seleções como Eslováquia, Suíça, Noruega e Croácia também podem confirmar a classificação.

Já na África, as vagas diretas vão ser definidas nesta Data Fifa. Afinal, Argélia e Cabo Verde estão em situação confortável e podem se juntar a Marrocos e Tunísia. Já Costa do Marfim, Egito, Gana e Senegal, no entanto, precisam vencer e torcer por uma combinação de resultados para garantir a vaga na Copa.

Por fim, a Data Fifa de outubro pode garantir os primeiros classificados da América do Norte e Caribe, além dos anfitriões. Afinal, Jamaica e Honduras lideram suas chances e podem confirmar a classificação. Contudo, a situação dos jamaicanos é um pouco mais complicada, já que precisa vencer os dois jogos. Os hondurenhos, no entanto, precisam de uma vitória e torcer por um tropeço de Nicarágua.

Veja as seleções classificadas para Copa do Mundo de 2026:

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Canadá (país-sede)

Japão

Nova Zelândia

Irã

Argentina

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

Marrocos

Tunísia

