Elenco do Corinthians ganha folga no início da Data Fifa

Depois da vitória contra o Mirassol, no último sábado (04), o elenco do Corinthians recebeu folga de três dias no início da pausa para a Data Fifa. O time alvinegro volta aos trabalhos na próxima quarta-feira (08), quando inicia a preparação para a partida contra o Santos, que acontece no dia 15.

No período, o Timão contará com o desfalque de quatro jogadores, que estão servindo suas seleções. O goleiro Hugo Souza, que está com o Brasil na Ásia, o zagueiro Félix Torres, que disputará amistosos pelo Equador, Romero, que está com o Paraguai, e Memphis Depay, que entra em campo com a Holanda pelas Eliminatórias.

Além deles, o Corinthians ainda conta com jogadores que estão em recuperação no departamento médico. Entre eles estão os meias Rodrigo Garro e André Carrillo, o volante Charles, o zagueiro André Ramalho e o atacante Vitinho.

Para o clássico, Dorival Júnior não contará com o goleiro Hugo Souza e o lateral-esquerdo Matheus Bidu, suspensos. O Timão soma 33 pontos e ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

