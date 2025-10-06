Conselho do Fluminense aprova contas de 2024

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou nesta segunda-feira (6) as contas referentes ao exercício de 2024. Em reunião realizada no Salão Nobre das Laranjeiras, a maioria dos conselheiros votaram a favor. Dessa forma, foram 54 votaram a favor, cinco contra e houve uma abstenção. Assim, o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à aprovação sem ressalvas.

No ano passado, o Fluminense conseguiu a maior receita operacional de sua história. Afinal, o Tricolor arrecadou R$ 684 milhões com premiações, vendas de jogadores, aumento de patrocínios, entre outras receitas. Assim, houve um aumento de 174% em relação ao faturamento de 2019, quando iniciou a gestão do presidente Mário Bittencourt.

Além disso, o Fluminense registrou resultado positivo pelo terceiro ano consecutivo. Recentemente, o Tricolor divulgou uma prestação de contas da gestão. Entre 2019 e 2024, o clube aumentou a receita em três vezes e conseguiu dobrar o valor de sua receita média, mesmo com os impactos da pandemia entre 2020 e 2021.

Em meio ao aumento da receita operacional e das aprovações das contas, o Fluminense estuda se tornar SAF no futuro. Após três anos e meio de estudos em busca de um modelo, a proposta para criação de uma sociedade foi entregue ao Conselho Deliberativo, no último dia 8.

