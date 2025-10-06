Textor descarta briga com clube social: “Não somos o Vasco”

Em meio aos rumores sobre uma possível saída, John Textor abriu o jogo. Após os boatos de uma reunião com João Paulo Magalhães Lins, presidente do clube social, e representantes da Eagle e Ares, o empresário americano negou a saída do Botafogo. Além disso, o dono da SAF do Glorioso descartou uma disputa com o clube social.

“João Paulo comanda o clube social, eles têm várias opiniões. Eles têm 10% do Botafogo, estão sempre convidados para colaborar quando quiserem, mas a Eagle Football tem 90%. Não somos o Vasco, isso não é a 777. Temos bons acionistas e a governança do clube está boa, não precisa de mudanças”, disse Textor em entrevista ao “ge”.

Nos últimos dias, repercutiu um rumor sobre uma possível reunião com o presidente do clube social e representantes da Eagle e Ares para discutir a permanência de John Textor na SAF do Botafogo. Contudo, o americano resolveu abrir o jogo para espantar os rumores e esclarecer a situação.

John Textor viveu uma queda de braço com os sócios da Eagle nos últimos meses. O empresário deixou o comando do Lyon, da França, que quase foi rebaixado para a segunda divisão por causa das finanças. Dessa forma, a disputa continuou com relação ao Botafogo, já que os demais sócios têm cobrado mais transparência sobre as contas.

“Os acionistas vão continuar ajudando. Eu disse que gostaria de morrer nesse clube, eu vou morrer no Botafogo. Não sei se isso significa que eu serei o líder para sempre, não sei quantos anos nessa intensidade um ser humano pode aguentar, mas Eagle Football vai continuar apoiando”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.