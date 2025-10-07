Diniz completa um turno no Vasco com melhor ataque e quarta pior defesa

O técnico Fernando Diniz completou diante do Vitória um turno do Campeonato Brasileiro no comando do Vasco. Em 19 jogos, são sete vitórias, cinco empates e sete derrotas, 26 pontos conquistados em 57 disputados.

Com um aproveitamento aproximado de 45,6%, o Vasco sob o comando de Fernando Diniz estaria na nona posição. Afinal, o Red Bull Bragantino ocupa essa colocação com 44% de aproveitamento. Atualmente o Cruz-Maltino está em 11º lugar, com 33 pontos.

Fernando Diniz assumiu o Vasco após a oitava rodada. O Cruz-Maltino estava dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas sete pontos. A estreia foi positiva, uma vitória contundente sobre o Fortaleza, por 3 a 0. No entanto, o início não foi nada animador.

Nas primeiras nove rodadas sob o comando de Diniz, o Vasco venceu apenas mais uma vez, uma vitória sobre o São Paulo, por 3 a 1, no Morumbis. A fase começou a melhorar após a goleada histórica sobre o Santos, por 6 a 0, também na casa do Tricolor Paulista.

Neste recorte, contando as últimas 10 rodadas, são cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A melhora nos resultados fez o Vasco subir na tabela, passando a olhar mais para a parte de cima do que para a zona do rebaixamento. Entretanto, é preciso encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque.

Vasco de Diniz: melhor ataque, uma das piores defesas

Desde que Fernando Diniz assumiu o Vasco, nenhuma equipe no Brasileirão marcou mais gols do que o Cruz-Maltino. São 35 bolas na rede, deixando para trás os badalados e milionários Palmeiras e Flamengo, que marcaram 33 gols. O Mirassol vem em seguida com 29.

Em contrapartida, o Vasco de Diniz é a quarta equipe que mais sofreu gols nas últimas 19 rodadas, sendo vazada 30 vezes. Neste recorte, a pior defesa é do Fortaleza, com 36 gols sofridos no período. Red Bull Bragantino (32) e Vitória (31) são os outros times que levaram mais gols do que o Cruz-Maltino.

