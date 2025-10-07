Jornalista menospreza Flamengo e vê benefício ao Racing na Libertadores: “Comemorar”

Um vídeo viralizado nas redes sociais começou a mexer com o brio de rubro-negros para semifinal entre Flamengo e Racing, pela Conmebol Libertadores. No conteúdo, um jornalista argentino da ESPN, especializado no clube de Avellaneda, minimiza a força da equipe carioca e enaltece o Estudiantes — dando a entender que eles tiveram sorte com o chaveamento para próxima fase da competição.

“O Racing tem que comemorar que pegou o Flamengo e não o Estudiantes, que é uma equipe corajosa. Muito corajosa. Mas eles jogam caminhando, lembram da praia, da piscina, do freezer cheio… dois leitões, então comem um assado…”, afirmou o comunicador em tom irônico ao desempenho brasileiro.

A declaração ganhou novos contornos e dividiu opiniões entre rubro-negros, sobretudo na última segunda-feira (06), um dia após a derrota para o Bahia no Brasileirão. Enquanto alguns a interpretaram como desrespeitosa e sugeriram que a comissão técnica se utilize do conteúdo para motivação no vestiário, outros reconheceram a fase instável do time de Filipe Luís como desvantagem.

Vídeo

“Eles jogam andando. Não marcam. Pensam que estão na praia ou na piscina”. – Jornalista do Racingpic.twitter.com/Mm6HgUWKRk — Planeta do Flamengo ???? (@fla_infos) October 6, 2025

O Rubro-Negro avançou à semifinal da Libertadora após uma disputa emocionante diante do Estudiantes, no último dia 25 de setembro. Após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, em La Plata, os cariocas se classificaram em uma noite inspirada do goleiro Agustín Rossi nas disputas de pênaltis, por 4 a 2. Afinal, o arqueiro defendeu duas cobranças dos conterrâneos e garantiu o Mais Querido na próxima fase.

Polêmica no Flamengo

A provocação vinda da Argentina porém só intensificou um clima que já estava quente entre torcedores. Isso porque rubro-negros protestaram fortemente contra a precificação dos ingressos para o duelo de ida contra o Racing no dia 22 de outubro, no Maracanã, pela semifinal continental.

Em primeiro lugar, o preço da entrada inteira mais em conta é de R$ 350 para o Setor Sul. No Setor Norte, tradicional espaço das principais torcidas organizadas, o preço chega a R$ 400. Já os setores centrais e com mais visibilidade, como o Leste Inferior e o Oeste Inferior, têm ingressos que chegam a R$ 500 e R$ 600, respectivamente.

Sócios-torcedores têm exclusividade na compra de ingressos, com início por planos a partir desta terça-feira (07). Já a venda para o público geral será liberada no dia 17 de outubro, às 10h.

Setor Norte

Nação Maraca 1: R$ 100,00

Nação Maraca 2: R$ 140,00

Nação Maraca 3: R$ 160,00

Público Geral: R$ 400,00 (meia: R$ 200,00)

Setor Sul

Nação Maraca 1: R$ 87,50

Nação Maraca 2: R$ 122,50

Nação Maraca 3: R$ 140,00

Público Geral: R$ 350,00 (meia: R$ 175,00)

Leste Superior

Nação Maraca 1: R$ 112,50

Nação Maraca 2: R$ 157,40

Nação Maraca 3: R$ 180,00

Público Geral: R$ 450,00 (meia: R$ 225,00)

Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 125,00

Nação Maraca 2: R$ 175,00

Nação Maraca 3: R$ 200,00

Público Geral: R$ 500,00 (meia: R$ 250,00)

Oeste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 150,00

Nação Maraca 2: R$ 210,00

Nação Maraca 3: R$ 240,00

Público Geral: R$ 600,00 (meia: R$ 300,00)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.