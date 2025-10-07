Andreas Pereira se justifica de lance polêmico em São Paulo x Palmeiras: “Não sou maldoso”

O Choque-Rei do último domingo, entre São Paulo e Palmeiras no MorumBIS, segue rendendo. Após uma segunda marcada por reclamações por parte da diretoria do Tricolor e de uma nota oficial do Verdão, um dos personagens da polêmica também se pronunciou.

Em entrevista ao ‘ge’, Andreas Pereira falou sobre um dos lances que mais geraram reclamações por parte do São Paulo no clássico de domingo: a solada em Marcos Antônio.

O meio-campista do Palmeiras afirmou que não houve intenção em atingir a canela do jogador do São Paulo com as travas da chuteira. O jogador entende que o árbitro, Ramon Abatti Abel, acertou no lance em mostrar apenas o cartão amarelo e não o vermelho.

“Fui num lance disputar a bola, pisei em cima da bola e o Marcos tirou a bola do meu pé. Na imagem, se parar ela, parece que estou pisando com toda minha força na perna dele. Mas não tinha peso nenhum na minha perna. Eu pisei depois no pé dele, porque apoiei”, iniciou Andreas, que seguiu:

“Eu pedi desculpas, todo mundo me conhece e sabe que não sou um jogador maldoso. Depois do jogo falei com ele também. Acho que o árbitro teve uma boa decisão. Troquei camisa com o Marcos depois e me desculpei se eu poderia ter machucado ele, porque nunca será minha intenção”, finalizou.

CBF se explica ao São Paulo

Em nota oficial, o São Paulo pediu para que a CBF divulgasse a conversa do VAR com o árbitro sobre os lances polêmicos. Em conversa com a entidade, a diretoria do Tricolor ouviu que não houve recomendação para revisão para um possível cartão vermelho por considerar que Andreas chegou antes na bola.

