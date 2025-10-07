Barcelona encaminha fim da crise financeira e prevê orçamento bilionário com o Camp Nou

Camp Nou, estádio do Barcelona, estará de volta ainda no mês de outubro - (crédito: Foto: Divulgação/Barcelona)

O Barcelona tem enfrentado uma crise financeira nos últimos anos, entretanto entende que deve solucionar a situação em breve. Afinal, de acordo com o comunicado desta terça-feira (7), os catalães preveem orçamento de 1,075 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões) na temporada 2025/26.

Dessa forma, o clube espera retornar ao Camp Nou no dia 18 de outubro, no confronto com o Girona pela 9ª rodada da La Liga. Vale lembrar que as obras sofreram com diversos atrasos, mas com a volta do funcionamento do estádio, o Barça espera ter um aumento de 50 milhões de euros (R$ 309,7 milhões) na receita.

“Consolidamos a recuperação econômica e a eficiência operacional de todas as áreas”, disse o clube, em comunicado.