Barcelona encaminha fim da crise financeira e prevê orçamento bilionário com o Camp Nou

O Barcelona tem enfrentado uma crise financeira nos últimos anos, entretanto entende que deve solucionar a situação em breve. Afinal, de acordo com o comunicado desta terça-feira (7), os catalães preveem orçamento de 1,075 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões) na temporada 2025/26.
Dessa forma, o clube espera retornar ao Camp Nou no dia 18 de outubro, no confronto com o Girona pela 9ª rodada da La Liga. Vale lembrar que as obras sofreram com diversos atrasos, mas com a volta do funcionamento do estádio, o Barça espera ter um aumento de 50 milhões de euros (R$ 309,7 milhões) na receita.
“Consolidamos a recuperação econômica e a eficiência operacional de todas as áreas”, disse o clube, em comunicado.
Além disso, os catalães obtiveram 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão) em merchandising e 259 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão). Assim, a dívida caiu para 469 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões), 90 milhões de euros (R$ 557 milhões) a menos que no último balanço.
“Os fortes resultados esportivos e a resposta dos torcedores impulsionaram a receita do estádio em mais de 39 milhões de euros, enquanto o público recorde e o desempenho comercial ajudaram a consolidar o crescimento. A redução da dívida e o controle salarial colocam o Barça em uma posição forte para enfrentar a nova temporada, com um orçamento superior a 1 bilhão de euros em receitas ordinárias e a expectativa de manter resultados positivos pelo terceiro ano consecutivo “, continuou o comunicado.
Por fim, o clube está dentro dos limites impostos pela Uefa em relação à folha salarial e pagamentos. No entanto, enfrenta o pagamento de 15 milhões de euros (R$ 92,9 milhões) por violar as regras de fair play da última temporada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.