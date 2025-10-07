São Paulo conta com Data Fifa para dar reforços de peso a Crespo

Lucas Moura e Oscar estão perto de estar 100% fisicamente no São Paulo - (crédito: Fotos: Rubens Chiri/São Paulo)

Passado o Choque-Rei e as grandes polêmicas de arbitragem do clássico, o São Paulo já não tem mais tempo para lamentar os pontos perdidos diante do Palmeiras. O Tricolor só volta a entrar em campo na quinta-feira, dia 17, após a parada para a Data Fifa.

Fora de casa, São Paulo terá o Grêmio pela frente, mas o tempo até a partida com o time gaúcho pode servir não apenas para descansar os jogadores da sequência de jogos. Internamente, a comissão técnica entende que a Data Fifa pode ser providencial para a recuperação dos dois principais jogadores: Lucas Moura e Oscar.

Segundo o ge, a situação de Lucas é a que menos preocupa Hernán Crespo. O técnico já voltou a contar com o jogador nas últimas partidas, mais ainda em doses homeopáticas. O atacante atuou 24 minutos contra a LDU, 45 minutos contra o Ceará e oito minutos contra o Palmeiras, e a tendência é que após a Data Fifa, Lucas esteja 100% recuperado da cirurgia no joelho direito e apto a voltar a atuar por mais tempo.

Já por outro lado, o retorno de Oscar, que está recuperado de fratura de três vértebras lombares, está acontecendo gradativamente. O meia esteve no banco de reservas contra o Fortaleza e contra o Palmeiras, mas não chegou a ser utilizado por Crespo.

Oscar tem participado ativamente dos treinamentos do São Paulo, mas o clube entende que este período sem jogos e exclusivo para treinos será fundamental para o jogador ficar 100% fisicamente e brigar por uma vaga no time titular.

Crespo acelerou retorno de Luiz Gustavo

Outro jogador experiente que se lesionou no São Paulo foi Luiz Gustavo. No entanto, Hernán Crespo precisou acelerar a volta do jogador por conta de problemas por lesão e a falta de opções no elenco.

O zagueiro precisou ser alçado ao time titular de forma emergencial por Crespo contra o Fortaleza, uma vez que o treinador tinha apenas a opção de Sabino disponível para a partida. Recuperado de um tromboembolismo pulmonar, o defensor atuou por 90 minutos.

