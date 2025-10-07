Ancelotti comanda atividade em Seul, mas ainda não dá indícios de escalação da Seleção

A Seleção Brasileira segue sua preparação para amistosos internacionais contra Coreia do Sul e Japão. Assim, o grupo está quase completou em Seul, visto que o técnico Carlo Ancelotti comandou uma atividade com 21 jogadores à disposição, nesta terça-feira (7),

Com isso, restam apenas cinco atletas para desembarcarem na capital coreana. Entre eles, estão Bruno Guimarães, Joelinton, João Gomes e Caio Henrique, que chegam nesta terça-feira (7). Paulo Henrique, por sua vez, se apresenta na quarta-feira (8) e completa a delegação.

Com essas ausências, o comandante ainda não deu indícios sobre a possível escalação no campo anexo do Goyang Stadium. O treinamento foi aberto para a imprensa por cerca de 40 minutos com trabalhos técnicos. Em seguida, após o aquecimento, Ancelotti dividiu o grupo para movimentações ofensivas e finalização em campo reduzido.

Na sequência da atividade, os goleiros treinaram separados, e a comissão técnica dividiu os jogadores de linha em três grupos. Realizaram, então, trabalho em dois toques sob uma chuva fina, segundo informações do portal “ge”.

Durante as outras Datas Fifa, o italiano alternou os esquemas táticos entre o 4-2-4 e o 4-3-3. Desta vez, ele terá mais dois dias de treinos para definir que configuração irá levar a campo na próxima sexta-feira às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. A delegação permanece na capital coreana até domingo, quando embarca para Tóquio, onde encara o Japão, terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

