Após nova derrota, Santos vê risco de rebaixamento subir para 30%

Na temporada em que retornou ao primeiro escalação do futebol brasileiro, o Santos vive novamente o risco de rebaixamento. O Peixe é o primeiro time fora do Z4, com três pontos de distância para o Vitória – que abre a zona, com 25 pontos. Com isso, o time de Vojvoda segue com o sinal de alerta mais do que ligado.

No último domingo, o Santos desperdiçou uma boa oportunidade de abrir seis pontos para o Z4. Se vencesse o Ceará, o Peixe abriria pelo menos duas rodadas de distância para a zona de rebaixamento, mas o pesadelo continua.

Fora de casa, o Santos perdeu por 3 a 0 e segue atormentado pelo fantasma da Série B. De acordo com os cálculos feitos pela UFMG, com a derrota para o Ceará, o Santos viu o risco de rebaixamento subir para 30.1% ao fim da rodada.

Veja os dados:

Ainda segundo a projeção da UFMG, o Santos teria que atingir 49 pontos para se livrar do risco de queda, sem depender de outros resultados.

Dos times da zona de rebaixamento, o Sport tem 97,3% de risco de queda, enquanto Juventude tem 81,3%, o Vitória tem 77,6% e o Juventude tem 71,5%. O Atlético-MG, que tem um ponto a mais que o Santos, tem 13,7% de risco de rebaixamento.

