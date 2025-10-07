CazéTV recebe negativa para time de comentaristas e vê acordo com concorrente

Denílson 'recusa' CazéTV e renova com a Globo, diz a coluna F5, da Folha de S. Paulo - (crédito: Foto: Divulgação)

Alvo da CazéTV, o comentarista Denílson de Oliveira recusou a oferta de mercado para renovar seu contrato com a TV Globo até o fim de 2028. O vínculo anterior se encerraria em dezembro, mas a emissora optou por ampliar sua permanência por mais três temporadas, com planos para inseri-lo ainda mais na grade esportiva do canal.

Denílson passará a integrar, a partir de 2026, a equipe de transmissões esportivas da TV Globo em sinal aberto. Sua participação envolverá em especial jogos direcionados ao público paulista — região onde o ex-atleta goza de grande popularidade.

Além disso, ele terá dois quadros anuais no “Esporte Espetacular” e continuará com participações periódicas no “Globo Esporte – Edição São Paulo”, ao lado do apresentador Fred Bruno. O ex-jogador também fará parte das transmissões da GE TV, plataforma digital esportiva do grupo Globo.

Há, ainda, planos para uma nova atração no SporTV que também o envolve. Este projeto ainda está em fase de formatação e deverá ser apresentado oficialmente em 2026.

Renovação com Denílson

A Globo emitiu um comunicado à imprensa oficializando o novo contrato do comentarista e destacando sua importância na expansão da emissora no conteúdo esportivo. E ele correspondeu.

“Estou muito feliz com a renovação. São três anos agora e eu espero que fique ainda mais tempo. Este primeiro ano foi um bom teste. A gente acabou se gostando e fizemos a renovação, considerando um projeto ainda mais amplo e para os três canais e plataformas”, afirmou Denílson.

No radar da CazéTV

O canal liderado por Casimiro Miguel — concorrente direto da GE TV — demonstrou interesse em contratar Denílson para compor o time de comentaristas em suas transmissões. Consolidada como um dos principais veículos de streaming esportivo do país, a emissora tem buscado agregar nomes consagrados da televisão em sua equipe.

No entanto, ainda de acordo com a coluna ‘F5’, da Folha de S. Paulo, a proposta chegou quando a negociação entre Denílson e a Globo já estava em estágio avançado.

Trajetória e consolidação na Globo

Denílson chegou à Globo em janeiro deste ano, após quase 15 anos na Band, onde iniciou a carreira como comentarista, em 2010. Aliás, ele ingressou no mundo da comunicação no mesmo ano em que se aposentou oficialmente dos gramados.

Nesse período, formou uma dupla queridíssima do público com Renata Fan no ‘Jogo Aberto’, da Band. Algo que ele se orgulha devido à postura que obteve junto ao público em sua formação como comunicador.

“Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação. Acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país”, declarou à época de sua chegada.

Antes da carreira midiática, Denílson construiu uma trajetória vitoriosa no futebol. Revelado pelo São Paulo, o ex-meia-atacante atuou por clubes como Palmeiras, Flamengo, Betis e Bordeaux, além de conquistar o Pentacampeonato Mundial com a seleção brasileira em 2002.