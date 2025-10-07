InícioEsportes
Bom começo de Ramón Díaz dá esperanças ao Internacional

Internacional concentra esforços para cumprir missão de assegurar vaga na Libertadores

O técnico Ramón Díaz começou bem sua trajetória no Internacional. Em 13 dias de trabalho, o argentino mantém a equipe invicta, com uma vitória e dois empates, somando cinco pontos em nove possíveis. O desempenho inicial é semelhante ao que teve em seus começos por Corinthians e Vasco, quando somou sete e três pontos, respectivamente, nas três primeiras partidas.

O bom início, aliás, renova as esperanças de recuperação do Colorado no Brasileirão, embora o caminho até a Libertadores ainda seja difícil. Para alcançar o torneio continental, o Inter precisa atingir 63 pontos, o que exige 86% de aproveitamento nas 12 rodadas restantes. O cenário, assim, melhora se um clube brasileiro vencer a Libertadores e outro entre os seis primeiros conquistar a Copa do Brasil, ampliando as vagas para oito. Nesse caso, o time precisaria de 58% de aproveitamento, equivalente a sete vitórias.

Porém, a luta contra o rebaixamento segue viva. As projeções indicam que 46 pontos devem ser suficientes para permanecer na Série A. Mantendo o atual aproveitamento de 55%, o Inter chegaria a 52 pontos, garantindo, assim, uma vaga na Sul-Americana e ficando próximo do grupo dos oito melhores.

Contas para escapar da queda

A equipe se reapresenta nesta terça (7) e terá uma semana de treinos antes de enfrentar o Mirassol, dia 15, no interior de São Paulo. Na pausa da Data Fifa, Díaz deve aproveitar para corrigir falhas defensivas e aprimorar o condicionamento físico. E também ajustar o ataque, desfalcado por Borré e Carbonero, convocados pela Colômbia.

O treinador, inclusive, continuará testando o esquema 3-5-2, adotado nas primeiras partidas, enquanto tenta consolidar sua filosofia e sustentar o bom momento na reta final do campeonato.

    postado em 07/10/2025 13:22
