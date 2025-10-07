Boto revela bastidores da contratação de Saúl pelo Flamengo

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deu revelações inéditas sobre a contratação do volante Saúl Ñíguez por parte do Rubro-Negro. Em entrevista divulgada no fim da última segunda-feira (6/10) pelo jornal “Record”, de Portugal, o português contou que ficou uma noite inteira sem dormir para fechar a negociação.

“Tenho muitas (histórias curiosas). Algumas não posso contar, mas posso contar uma aqui no próprio Flamengo. Eu tirei o Saúl Ñíguez do voo privado de um clube turco que já tinha como certo. E consegui tirá-lo de dentro de um jato privado que o clube turco tinha disponibilizado. Isso fez com que eu passasse uma noite totalmente em branco”, iniciou.

Ele seguiu, explicando que negociar com europeus tem um complicador: o fuso horário. Afinal, o Brasil estava com cinco horas de diferença para a Espanha, país de origem do camisa 8.

“Quando você faz negócios com a Europa, tem o problema do fuso horário. Neste caso, eram cinco horas de diferença para a Espanha, e isso me obrigou, logo após um jogo, a ficar a noite toda acordado para conseguir fechar o negócio quase às cinco da manhã do Brasil”, encerrou.

Ainda que não tenha marcado seu primeiro gol pelo Flamengo, Saúl vem tomando conta da posição. Já são 13 jogos, sendo os três primeiros como reserva utilizado e os outros dez como titular. Ele tem dois cartões amarelos e uma assistência. Foi na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, pela 23ª rodada, em Caxias do Sul (RS).

