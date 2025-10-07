Mudança no calendário altera pré-temporada do Atlético fora do Brasil

A mudança do calendário brasileiro para a próxima temporada alterou a pré-temporada do Atlético Mineiro. A preparação, que seria fora do Brasil, agora vai acontecer em Belo Horizonte.

Para 2025, o Galo realizou a pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. Aliás, por lá, disputou amistosos contra o Orlando City e o clássico diante do Cruzeiro. Dessa forma, nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro, o Atlético entrou com a equipe sub-20.

No entanto, com o novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Campeonato Estadual vai começar no dia 11 de janeiro, e o Brasileirão no dia 28. Assim, após uma avaliação interna, o clube optou por manter a preparação no país.

Vale ressaltar, portanto, que os clubes brasileiros que não disputaram a Copa do Mundo de Clubes, deram 15 dias de férias no meio do ano. Ou seja, ainda restam 15 dias de descanso para os atletas, que será entre o fim de 2025 e o início de 2026. O Galo, por sua vez, ainda não definiu a programação.

O Atlético Mineiro foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda segue vivo na Sul-Americana, onde é semifinalista. A final, portanto, será no dia 22 de novembro, no Paraguai. Dessa forma, a temporada do Galo se encerra no fim do Campeonato Brasileiro, que será no dia 7 de dezembro

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.