Flaco López alcança temporada mais artilheira da carreira com dez jogos a menos no Palmeiras

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 22 gols marcados - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Autor de um dos gols do Palmeiras na vitória de virada sobre o São Paulo, por 3 a 2, no último domingo, Flaco López igualou sua melhor marca individual na carreira. Até o momento, ele marcou 22 vezes em 51 partidas em 2025. Os números são semelhantes aos do ano passado, mas com dez jogos a menos.

Por conta do bom momento, Flaco recebeu mais uma chance com Lionel Scaloni na seleção argentina e não participa dos treinos do Palmeiras durante a Data Fifa. Assim, poderá atuar contra Venezuela e Porto Rico, em amistosos nos Estados Unidos.

A melhora do rendimento do atacante tem a ver com a mudança de posicionamento em campo. O técnico Abel Ferreira optou por colocar dois centroavantes como titulares, e a dupla com Vitor Roque vem em grande fase.

No Morumbis, no último domingo, o time como um todo não se portou bem no primeiro tempo. Porém, na etapa final, Flaco López e Vitor Roque marcaram um gol, ajudando na vitória histórica.

“Começamos mal, não estávamos jogando da maneira que o Palmeiras joga, mas o futebol é isso. Conseguimos no intervalo ajustar as coisas e conseguimos fazer mais um jogo histórico no campo deles”, afirmou o argentino.

Flaco López se iguala a Love como quinto maior artilheiro do Palmeiras no século

Com o gol marcado sobre o São Paulo, Flaco igualou-se a Vagner Love como o quinto maior artilheiro do Verdão no século. No total, balançou as redes 54 vezes.

Agora, faltam dois para o argentino se isolar como o atacante mais artilheiro em uma só temporada na era Abel Ferreira. O posto, até o momento, segue com Rony, que fez 23 gols em 2022.

Por estar a serviço da seleção da Argentina nesta Data Fifa, Flaco López está fora do jogo contra o Juventude, no sábado (11), às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, a expectativa é que ele retorne para o confronto seguinte contra o Bragantino, na quarta-feira (15).

