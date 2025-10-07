Momento fofura e discurso motivacional de Diniz no triunfo do Vasco: “Vitória inegociável”

Em seguida, logo depois do aquecimento, o técnico Fernando Diniz fez um discurso, assim como Léo Jardim e Vegetti. Nesse sentido, o comandante cruz-maltino fez questão de ressaltar que a vitória era essencial para deixar o clube a oito pontos de distância do Z4.

“A vitória hoje é inegociável. Não tem p* nenhuma que vai impedir de ganhar o jogo”, disse o técnico em trecho acalorado do discurso.

“Não podemos ser tão bobo de entrar no campo e dar mole. Se a gente fala em final, vai lá e joga a final. Vai lá e ganha o jogo, fazendo tudo que a gente tem que fazer”, completou Vegetti.

Por fim, com o resultado, o Vasco chegou aos 33 pontos e ocupa, no momento, a 11ª posição no Campeonato Brasileiro. Por causa da Data Fifa, a equipe volta a campo somente no próximo dia 15, contra o Fortaleza.

