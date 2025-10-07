República Centro Africana x Gana: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Grupo H das Eliminatórias Africanas, Gana pode carimbar sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 8/10. Com 19 pontos, os ganenses visitam, às 13h (de Brasilia), a República Centro-Africana, apenas a penúltima colocada e já eliminada, com 5 pontos. Caso vença, Gana estará matematicamente classificada para o Mundial. A vice-líder Madagascar tem 16 pontos e no máximo pode chegar a 22. No entanto, terminando empatadas, Gana levaria vantagem no confronto direto entre as duas seleções. Madagascar também joga nesta terça, contra Comores (terceira colocada, com 15 pontos). Aliás, se Gana empatar e houver empate entre Madagascar e Comores, os ganenses também garantirão a vaga com uma rodada de antecedência.

O jogo entre República Centro-Africana e Gana será realizado no Marrocos, no Stade de Honneur de Meknes. Isso acontece porque a República Centro-Africana ainda vive os resquícios de uma guerra civil e, por motivos de segurança, não pode mandar seus jogos em casa.

Caso confirme a vaga, esta será a quinta participação de Gana na fase final da Copa do Mundo. Afinal, a seleção esteve nos torneios de 2006 (eliminada pelo Brasil nas oitavas de final), 2010 (eliminada pelo Uruguai nas quartas), 2014 e 2022 — nestas duas últimas edições, caiu na fase de grupos.

Regulamentos das Eliminatória africanas

As oito seleções que vencerem seus grupos estarão classificadas para a Copa do Mundo. As quatro melhores segundas colocadas disputarão a repescagem. No momento, apenas Marrocos e Tunísia já carimbaram o passaporte para Estados Unidos, México e Canadá. Contudo, neste meio de semana, além de Gana, outras seleções também podem garantir a classificação.

Onde assistir

O canal FIFA+ (www.fifa.com) transmite a partida a partir das 13h (horário de Brasília).

Como chega Gana

A principal novidade na equipe do técnico Otto Addo é a presença do ala Abdul Fatawu. Fora desde o fim de 2024 por conta de uma lesão, o jogador do Leicester está de volta e deve começar no banco. A maior ausência é Iñaki Williams (Athletic Bilbao). Irmão mais velho de Nico Williams (da seleção da Espanha), Iñaki optou por defender Gana, país de origem de seus pais. Estava na lista e seria titular, mas se lesionou contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol.

Os veteranos Thomas Partey (ex-Arsenal e hoje no Villarreal), Paintsil (LA Galaxy), Mensah (de 42 anos, do Rennes) e Jordan Ayew (Leicester) também foram chamados. Gana tem vários nomes conhecidos, e os dois principais da seleção no momento começam entre os titulares no ataque: Semenyo, em grande fase no Bournemouth, Kudus, uma das estrelas do Tottenham.

Como chega a República Centro-Africana

Sem histórico relevante no futebol internacional, a seleção nunca esteve próxima de uma vaga em Copas do Mundo e só se classificou uma vez para a Copa Africana de Nações, terminando em 18º lugar. A equipe busca despedida digna nas rodadas finais desta eliminatória. Na partida do primeiro turno, inclusive, fez um bom jogo fora de casa e perdeu por apenas 4 a 3 para Gana.

O destaque da equipe é o atacante Louis Mafouta, de 31 anos, que recentemente foi contratado pelo Guingamp (da segunda divisão francesa), após boas temporadas no Amiens. Mafouta soma 31 jogos e 16 gols pela seleção, sendo o maior artilheiro da história do país. Inclusive, ele marcou os três gols da equipe no confronto contra Gana. Mafouta normalmente faria dupla com Ngouma, mas este está lesionado. Assim, Djimet deve ocupar a vaga no ataque.

REP. CENTRO AFRICANA X GANA



9ªrodada das Eliminatórias da África

Data e horário: 8/10/2025

Local: Stade d’honneur, Meknès (MAR)

RCA: Abimala; Yangoa, Gambor, Miambaye, Basse-Zokana e Beyissa; Oualengbe, Gusset e Yawanendji; Djimet e Mafouta. Técnico: Eloge Yamissi

GANA: Asare; Adjetey, Djiku e Salisu; Yirenkyi, Sibo, Partey e Mensah; Semenyo, Ayew e Kudus; Técnico: Otto Addo

Árbitro: Patrice Milazare (Ilhas Maurício)

Auxiliares: Cauvelet Louis Ralph (Ilhas Maurício) e Padayachy Shaji (SEY)

