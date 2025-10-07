Fla-Flu anuncia leilão de camarotes do Maracanã; saiba detalhes

A gestão de Flamengo e Fluminense anunciou, nesta terça-feira (7), a realização do leilão eletrônico dos camarotes do Maracanã para a temporada 2026. O evento será no dia 18 de novembro de 2025, às 10h, de forma 100% online. As inscrições poderão ser entre os dias 7 e 14 de outubro. O leilão, aliás, tem taxa de participação de R$ 1.000,00.

Ao todo, serão 49 camarotes em três lotes de acordo com tamanho e localização. Cada lance terá valor mínimo pré-definido, o maior lance será exibido em tempo real para todos os participantes, e lances nos últimos dois minutos estenderão automaticamente o prazo do leilão.

“Conduziremos este processo de forma totalmente transparente e segura, com regras claras e iguais para todos. Nosso compromisso é garantir que o leilão dos camarotes seja uma experiência justa, reforçando a lisura e a credibilidade da Gestão Fla-Flu”, destacou Severiano Braga, diretor presidente do Maracanã.

Os inscritos, antes do leilão, poderão realizar visitas técnicas para conhecer de perto os espaços do Maracanã. Estas devem ter agendamento com antecedência, entre os dias 10 e 14 de novembro.

Aumento de receita para Fla-Flu

Em janeiro de 2025, a previsão de arrecadação da dupla Fla-Flu era superar os R$ 60 milhões em um ano. A projeção inicial, estipulada no plano comercial no processo de licitação, girava em R$ 40 milhões.

O consórcio teve a vitória na licitação homologada em junho do ano passado. Eles já administravam o estádio desde abril de 2019, mas sempre com contratos temporários. O Rubro-Negro tem 65% de participação econômica, enquanto o Tricolor tem 35%.

