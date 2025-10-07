Outubro rosa: Ceará e Fortaleza lançam uniforme para campanha

O Ceará e o Fortaleza lançaram na segunda-feira (6), camisas alusivas ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização internacional sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

No Vozão, a campanha “Mulheres que carregam sua história de superação em novas versões”, conta com a camisa predominantemente rosa, com detalhes em preto e branco na gola e nas mangas, combinando com o escudo do Ceará.

Aliás, a blusa já está disponível para venda nas lojas oficiais e também no site, com preços entre R$ 309,90 e R$ 289,90. Vale ressaltar, portanto, que sócio-torcedores têm direito a 15% de desconto na compra da camisa.

Já o Leão mantém o design tradicional da camisa, que tem como base a cor rosa no tom claro. A gola e punhos tem uma tonalidade mais escura, além do escudo do Fortaleza. A blusa é 100% poliéster e contém proteção contra raios solares e propriedades térmicas. Aliás Fortaleza também lançou o calção, que segue no mesmo padrão da camisa.

As peças já estão disponíveis para venda no valor de R$259,99. O Leão, portanto, vai doar parte do valor arrecadado com a venda das camisas para as organizações que oferecem suporte a mulheres em tratamento e que desenvolvem ações voltadas à prevenção da doença.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.