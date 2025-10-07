Dupla de rival do Flamengo na Libertadores se machuca em jogo do Argentino

Jogadores do Racing se lesionam e devem desfalcar o time contra o Flamengo - (crédito: Fotos: Divulgação / Racing)

Adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, o Racing (ARG) terá problemas para encarar o Rubro-Negro. Afinal, na última segunda-feira (6/10), em jogo pela 11ª rodada do Clausura, o time de Avellaneda ficou no 0 a 0 com o Rivadavia e viu dois jogadores saindo por lesão – sendo um com problema grave.

O primeiro deles foi o zagueiro Franco Pardo, de 28 anos. O defensor saiu aos 25′ da etapa final para a entrada do Nazareno Colombo por conta de uma contusão. Ele sofreu um problema muscular, lamentando-se na saída do gramado.

LEIA MAIS: Jornalista menospreza Flamengo e vê benefício ao Racing na Libertadores: “Comemorar”

Já a situação do atacante Elías Torres é mais grave. Afinal, segundo o próprio Racing anunciou nesta terça-feira (7/10), ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Assim, realizará uma cirurgia nos próximos dias para começar sua reabilitação. A expectativa quanto esse tipo de lesão é de nove a dez meses fora de ação.

Elías recém chegou ao time de Avellaneda e não marcou gols. Vindo do Aldosivi após ótima temporada em 2024/25, o jogador tem nove partidas pelo Racing, sendo apenas duas como titular, aliás.

Franco Pardo, outro reforço recente, é titular. Ele chegou já após o fim da fase de grupos da Libertadores, proveniente do Union, também da Argentina. Vinha, assim, de 13 jogos seguidos atuando. Contra o Rivadavia, entrou aos 16′ do segundo tempo e precisou sair nove minutos depois.

Os jogos entre Flamengo e Racing ocorrem nos dias 22 de outubro, no Maracanã, e 29, no Cilindro de Avellaneda, em Buenos Aires.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.