Sampaoli tem desfalques de selecionáveis e volta de titular no Atlético

O Atlético encerrou a preparação para o confronto diante do Sport, nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Mais uma vez, o técnico Jorge Sampaoli não poderá repetir a escalação do Galo.

O treinador será obrigado a mudar o time mais uma vez. Afinal, os zagueiros Junior Alonso e Ivan Román e o volante Alan Franco estão a serviço de suas seleções para amistosos durante a Data Fifa. Vale destacar que os dois últimos já estariam suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Para compensar duas baixas na zaga, Sampaoli terá o retorno de Lyanco, que cumpriu suspensão automática na derrota por 3 a 0 para o Fluminense. Por outro lado, Júnior Santos, Cuello, Patrick e Alexander seguem entregues ao departamento médico.

Além das alterações forçadas no time, Sampaoli poderá ainda fazer outras mudanças por questões técnicas. Afinal, o desempenho contra o Fluminense não agradou e trouxe preocupações internas. Tanto que a cúpula da diretoria do Atlético compareceu ao treinamento da última segunda-feira (6) para cobrar comissão técnica e elenco.

Assim, o Galo deve ir a campo com a seguinte escalação: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Vitor Hugo e Caio Paulista (Arana); Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard e Scarpa; Hulk e Rony.

O Atlético precisa da vitória para afastar um pouco o perigo do rebaixamento. Neste momento, a equipe ocupa a modesta 15ª colocação, com 29 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona da degola. Além disso, é a lanterna do returno do Brasileirão.

