Djibouti x Egito: onde assistir e escalações

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira (8), Djibouti e Egito se enfrentam às 13h (de Brasília), no Stade Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos, em partida válida pela 9ª e penúltima rodada do Grupo A.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Fifa+ (streaming).

Como chega o Djibouti

A seleção de Djibouti não tem chances de classificação para a Copa do Mundo e apenas cumpre tabela nessas duas últimas rodadas das Eliminatórias Africanas. A equipe tem a pior campanha do Grupo A, com somente um ponto conquistado em oito jogos.

Além disso, Djibouti marcou somente quatro gols nas oito partidas disputadas, com sete derrotas e um empate.

Como chega o Egito

Por outro lado, o Egito lidera o Grupo A com 20 pontos e é a única invicta nos oito jogos disputados até o momento. Dessa maneira, uma vitória nesta quarta-feira garante a primeira posição e carimba o passaporte para a Copa do Mundo.

Ao todo, o Egito tem seis vitórias e dois empates em sete jogos. A seleção tem cinco pontos de vantagem para a vice-líder Burkina Faso, faltando somente mais dois jogos para o fim da competição.

DIJBOUTI X EGITO

9ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: quarta-feira, 08/10/2025, às 13h (de Brasília).

Local: Stade Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos.

DIJBUTI: Mahamoud; Bilha, Zakaria, Khaire, Abdi e Mohamed; Aden, Mahamed e Gohar; Omar e Wais. Técnico: Stéphane Nado.

EGITO: Shenawy; Ahmed hani, Mahmoud vnbh, El Aash e Gnfn; ghanem, Akram e Solia; Hussein shahat, Messi e Nasser mansy. Técnico: Hossam Hassan.

