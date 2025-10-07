Bruno Henrique, do Flamengo, pode ser punido pela Conmebol; entenda

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, irá à audiência na Conmebol, na próxima sexta-feira (10/10), por acusação de atos obscenos na partida contra o Estudiantes, que classificou o Rubro-Negro à semifinal da Libertadores.

As informações são do “UOL”, em publicação nesta terça-feira (7/10). Assim, ainda de acordo com o site, Bruno Henrique, que participará da audiência de maneira remota, pode receber multa ou até mesmo suspensão por parte da Conmebol. Na ocasião, o Flamengo passou após vitória por 4 a 2 nos pênaltis, no estádio UNO Jorge Hirshi, no dia 25 de setembro. No entanto, Bruno Henrique teria feito gestos obscenos à torcida do time argentino.

Segundo o próprio atacante, sua atitude foi uma resposta aos ataques dos torcedores do Estudiantes. Após o último pênalti do duelo, pessoas presentes nas arquibancadas teriam arremessados itens em direção aos jogadores do Flamengo. BH, aliás, afirma ter sido atingido por um isqueiro no rosto.

“Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto”, publicou em comentário no perfil “Fla da Depressão”.

Bruno Henrique vive outra batalha judicial. Afinal, acusado de manipulação esportiva, pegou suspensão de 12 jogos por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No entanto, o Flamengo obteve um efeito suspensivo até o julgamento do recurso do jogador.

