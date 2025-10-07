Ex-Bayern se envolve em confusão com torcedores do clube alemão durante a Oktoberfest - (crédito: Foto: Reprodução)

Atualmente no Galatasaray, o atacante Leroy Sané se viu no centro de uma confusão durante a tradicional Oktoberfest, em Munique. O jogador chegou a declarar ao jornal local ‘Bild’ que foi “provocado e humilhado pessoalmente” dentro da tenda Weinzelt — uma das mais populares do festival. Em relato, ele disse que “acabou reagindo” aos insultos de um grupo de torcedores do Bayern de Munique.

O incidente ocorreu por volta das 23h (horário local) da noite de domingo (05). De acordo com testemunhas, Sané caminhava pela tenda quando torcedores começaram a gritar ofensas e provocações direcionadas a ele e ao atual clube. Entre os gritos, estavam insultos como “Galatasaray de m…” e outras provocações associadas à sua saída do Bayern.

Ainda segundo relatos, o jogador perdeu a paciência após alguns comentários preconceituosos, em tom racista. Inicialmente, ele tentou ignorar as ofensas e se afastar, mas voltou para confrontar o grupo quando as provocações continuaram.

O confronto verbal rapidamente evoluiu para empurrões e uma breve briga, interrompida pela equipe de segurança do local. A administração da tenda, controlada pelo Kuffler Group, informou que o caso teve resolução “rápida e pacífica” — sem acionar autoridades.

Sané admite arrependimento

O jogador reconheceu seu excesso e disse ter perdido o controle da situação, especialmente após ter sido “empurrado” e “provocado por um longo tempo” antes da briga.

“Fui provocado e pessoalmente insultado na tenda do festival por muito tempo. O Galatasaray também terminou ofendido. Nesse clima quente, fui empurrado e houve um rápido entrevero. Claro que eu deveria ter permanecido calmo e ignorado. Fica como lição que eu vou levar”, declarou o atacante.

Fontes próximas ao jogador afirmam que Sané tem recebido apoio do Galatasaray e de colegas de equipe, que consideram a situação um episódio isolado. A polícia de Munique confirmou que não houve registro oficial do caso, já que a equipe de segurança do evento conseguiu contorná-lo.

A imprensa alemã também criticou fortemente o comportamento dos torcedores que atiçaram o ponta. O episódio, aliás, reacendeu um debate local sobre a recorrência de insultos raciais em grandes eventos públicos no país.

Trajetória e contexto

Sané curtiu o evento durante a folga no calendário mundial devido à Data Fifa, visto também que ficou de fora da lista do técnico Julian Nagelsmann para jogos da seleção. O ponta conquistou quatro edições de Bundesliga, duas Supercopas da Alemanha, Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes entre 2020 e 2024 pelo Bayern de Munique.

Ele se transferiu gratuitamente para o Galatasaray logo após o término de seu contrato com o clube bávaro. Inclusive, já soma um gol e duas assistências em nove partidas pela temporada do futebol turco. A mudança de ares, porém, não foi bem recebida por parte da torcida do Bayern, que considerou sua saída precoce, mas sobretudo sua escolha pela Turquia.

