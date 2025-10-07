Líbia x Cabo Verde: onde assistir e escalações

Treinamento do Cabo Verde antes do duelo contra a Líbia - (crédito: Foto: Divulgação / FCF)

Líbia e Cabo Verde se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 10h (de Brasília), no 11 June Stadium, em Trípoli, na Líbia, em partida válida pela 9ª e penúltima rodada do Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Fifa+ (streaming).

Como chega a Líbia

A Líbia chega para o duelo com chances de classificação para a Copa do Mundo, algo que seria inédito para o país. A seleção é a terceira colocada do Grupo D, com 14 pontos, somente um atrás de Camarões, vice-líder, posição que garante a disputa da repescagem.

Além disso, a Líbia vem de duas vitórias consecutivas, contra Angola e Suazilândia.

Como chega o Cabo Verde

Por outro lado, Cabo Verde atravessa um bom momento e vem de cinco vitórias seguidas que deixaram o time na liderança do Grupo D, com 19 pontos. Ao todo, o time tem seis vitórias, um empate e uma derrota nas Eliminatórias. A vantagem para a vice-líder Camarões é de quatro pontos, faltando somente mais duas rodadas para o fim da competição.

Dessa maneira, uma vitória nesta quarta-feira pode confirmar a primeira participação da história de Cabo Verde em uma Copa do Mundo.

LÍBIA X CABO VERDE

9ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: quarta-feira, 08/10/2025, às 10h (de Brasília).

Local: 11 June Stadium, em Trípoli, na Líbia.

LÍBIA: Altihar; Saleh, Muhanad Madyen e Youssef; Salama, Al-Hbeishi, Osama Al Sareet e Sobhi Al Dawi; Muad Eisa, Akasha e Maremi. Técnico: Aliou Cisse.

CABO VERDE: Vózinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges e João Paulo; Kevin Lanini e Yannick Semedo; Telmo Arcanjo, Ryan Mendes e Jovane Cabral; Dailon Rocha. Técnico: Bubista.

