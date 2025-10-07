Ponto final! Virginia confirma fim de romance com Vini Jr após conversas íntimas com modelo

O caso entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior chegou ao fim antes mesmo de se tornar oficialmente um relacionamento. De acordo com a influenciadora, o envolvimento com Vini Jr. não passou de uma fase inicial de conhecimento e ambos já não mantêm mais nenhum tipo de contato. O término ocorreu após a divulgação de conversas íntimas e recentes do camisa 7 do Real Madrid com a modelo Day Magalhães.

Durante a edição desta terça-feira (07) do programa ‘Melhor da Tarde’, da Band, o jornalista Léo Dias exibiu uma das conversas trocadas com Virginia em meio à repercussão das últimas notícias envolvendo o camisa 7 merengue. Ele contou que a influenciadora demonstrou decepção com a postura do jogador, mas que reagiu com bom humor ao longo do diálogo.

“Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, declarou ao comunicador.

Ainda de acordo com o colunista, a influenciadora chegou a ironizar a situação ao fim da conversa com uma figurinha encaminhada pelo WhatsApp: “Tudo dando errado conforme esperado”.

Day Magalhães rompe o silêncio

Antes de expor mensagens íntimas trocadas com o atacante, a modelo já havia confirmado publicamente seu envolvimento com o jogador. Day revelou à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ficou com o atleta algumas vezes nos últimos meses, mas mantiveram contato mesmo à distância — inclusive no período de estadia da Virginia na mansão do atleta.

“Ficamos algumas vezes. Não tinha esperança de se tornar algo sério. Sempre tentei ser discreta, mas ficamos sempre no off”, afirmou a modelo.

Day relatou que tentou manter a discrição e evitou comentar os rumores sobre o envolvimento dele com Virginia. No entanto, afirmou ter ficado incomodada com a exposição pública dos dois, sobretudo quando ambos gravaram uma dancinha para as redes sociais.

“Sempre tentei ser discreta, mas Virginia exagerou ao forçar o jogador a gravar o vídeo. Não achei certo se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens… Inclusive quando ela estava na casa dele. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime”, declarou.

Reação de Vini Jr

Informações apontam que o atacante merengue tentou contato com Day diversas vezes por meio de ligações após o vazamento dos prints íntimos. Ainda segundo fontes, as chamadas demonstram uma clara tentativa do jogador em esclarecer o episódio.

Em uma das últimas mensagens, nessa segunda-feira (06), o atleta respondeu a um vídeo publicado pela modelo no status do WhatsApp com emoji de olhinhos. Quando questionado por ela sobre onde estava, respondeu: “Longe. Coreia e você?”. Day respondeu algo sobre suas férias nas Ilhas Maldivas e recebeu um questionamento do atleta.

“Ainda? Está namorando aí, né?”, brincou o atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.