Rato é visto em Old Trafford no último jogo do Manchester United

O Manchester United deixou de ser exemplo a ser seguido nas quatro linhas e também na administração. Isso porque há alguns anos, o clube se desvinculou do seu histórico vitorioso e apresenta desempenhos ruins nas últimas temporadas. A gestão dos Diabos Vermelhos também seguiu o mesmo roteiro e não é mais um modelo para outros clubes do país. Prova disso é que o estádio Old Trafford se encontra longe das condições ideais há um tempo. Tanto que no último jogo da equipe de Manchester, a vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, torcedores avistaram um rato nas arquibancadas.

Assim, o episódio ganhou repercussão após ser exposto nas redes sociais. Esta situação não é inédita no estádio do Manchester United. Afinal, em janeiro deste ano e durante uma perícia, a vigilância sanitária da Inglaterra identificou que o local sofria com uma infestação do animal em algumas partes do andar principal.

Houve a identificação de indícios de ratos em locais com caráter corporativo do estádio como suítes, bem como em um quiosque, que comercializa comida na entrada do Old Trafford. Devido a essas questões, a avaliação do nível de higiene do estádio sofreu uma queda de quatro para duas estrelas.

Com relação ao desempenho, o Manchester United atualmente se encontra em décimo lugar na Premier League, com dez pontos. Após sete rodadas, os Diabos Vermelhos acumulam três vitórias, um empate e três derrotas. Inclusive, há rumores que o trabalho de Rubén Amorim, que começou com a temporada anterior já em curso, não agradou. A propósito, até mesmo jogadores históricos criticaram o trabalho do treinador português, como foi o caso de Rooney. Por isso, já houve algumas especulações de uma mudança no comando.

Ex-jogador do Manchester United inova ao assinar contrato

Ex­-atleta da base do Manchester United, Demetri Mitchell revelou que usou o ChatGPT para negociar seu contrato com o Leyton Orient, da Terceira Divisão inglesa. Em entrevista ao podcast From My Left, ele disse que a ferramenta de inteligência artificial o auxiliou a determinar valores e argumentos sem depender de um empresário.

Mitchell disse que, ao receber uma proposta inicial do Leyton Orient, recorreu ao ChatGPT para estruturar sua contraproposta. Além disso, questionou o programa sobre custo de vida em Londres, despesas da mudança com a família e uma possível valorização de salário.

