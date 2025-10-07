“Se Fábio estivesse na Seleção, teria uma grande fase”, destaca goleiro Bento

Goleiro do Fluminense, Fábio foi assunto na coletiva de Bento, da Seleção Brasileira, em Seul, na Coreia do Sul, antes do amistoso de sexta-feira. O arqueiro, do Al -Nassr, citou a falta de oportunidades com a Amarelinha durante a carreira. Para ele, a preferência de outros goleiros no lugar do atleta de 45 anos passou pela preferência técnica.

“Em questão de Seleção, talvez os outros goleiros da época, com os quais ele estava competindo, eram da preferência do treinador. Isso não esconde que Fábio é também um grande goleiro. Não é à toa que está jogando até hoje em muito bom nível. Eu acho que ainda vai jogar mais bastante tempo”, afirmou.

Beto, aliás, também citou Fábio como inspiração para gerações por conta da longevidade do jogador. O goleiro tricolor, afinal, é o jogador com mais partidas na história do futebol mundial. Ele alcançou a marca em 19 de agosto de 2025, quando esteve em campo na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o América de Cali, pela Copa Sul-Americana.

“É um cara de se admirar pela força que tem, pela idade que tem. Fábio é um cara que muita gente pode se espelhar. Eu posso me espelhar. É um grande goleiro e tenho certeza que, se ele estivesse na Seleção, teria uma grande fase”, concluiu.

Com a Seleção Brasileira sub-17, Fábio, aliás, venceu o Campeonato Sul-Americano e a Copa do Mundo da categoria, ambos em 1997. Pela equipe principal, ele integrou o elenco campeão da Copa América de 2004. No entanto, não teve outras oportunidades.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.