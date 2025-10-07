São Januário: o que falta para o Vasco vender o potencial construtivo? - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Depois da assinatura do termo que oficializa a venda do potencial construtivo de São Januário, o Vasco agora segue para a próxima etapa. O clube já trabalha para o registro do acordo na matrícula do imóvel. O procedimento é fundamental para dar validade jurídica e torná-lo oficial perante terceiros.

Após essa etapa, o Vasco iniciará a fase de diligência da venda com as duas incorporadoras interessadas na aquisição do potencial construtivo. Uma é a SOD Capital, que está disposto a comprar 250 mil m². A outra, ainda com o nome sob sigilo, pretende adquirir os outros 30 mil m². O valor gira em torno de R$ 614,5 milhões.

Essa etapa do processo, também conhecida como due diligence, termo muito utilizado na época em que a 777 Partners negociava a compra da SAF do Vasco, não tem um tempo estimado para terminar, mas será iniciado na semana que vem.

Paralelamente a todas essas etapas, o Vasco ainda realiza estudos de viabilidade financeira para definir a capacidade do novo São Januário. Ainda não há um consenso sobre o assunto, mas a estimativa de público varia entre 43 e 57 mil espectadores.

