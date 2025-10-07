Escalação do Fluminense: Zubeldía tem dúvida no ataque contra o Mirassol

O Fluminense voltará a campo nesta quarta-feira (8) com mudanças no time para enfrentar o Mirassol, em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía modificará o ataque por conta da ausência de Kevin Serna, que está suspenso e também com delegação da Colômbia para Data Fifa. Além disso, o treinador tem a chance de iniciar a partida com John Kennedy, que teve grande atuação contra o Atlético.

Zubeldía, aliás, não deve poupar jogadores, já que após o confronto o elenco terá período de descanso e treinos durante a Data Fifa. O Fluminense retorna ao Rio de Janeiro na quinta-feira, treina na sexta e no sábado e ganha folga no domingo.

Germán Cano já se recuperou das dores na panturrilha esquerda e está 100% à disposição. No entanto, a partida de John Kennedy contra o Galo o fez ganhar muitos pontos com Zubeldía e também com a torcida. Assim, ele pode iniciar como titular, mas a escolha será totalmente pela parte técnica.

As principais opções para ocupar a vaga deixada por Serna são Soteldo e Keno, enquanto Santi Moreno corre por fora. O camisa 11 é o favorito para assumir a vaga, pois vem entrando bem quando acionado e ainda fez o terceiro gol da vitória contra o Atlético. Além disso, se encaixa com as características de Serna. Do outro lado, o venezuelano atravessa um momento de instabilidade e é alvo de críticas por parte da torcida. Por fim, o colombiano ainda não conseguiu ter sequência com o treinador argentino.

Assim, a tendência é que o Fluminense entre em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Canobbio, Keno e Cano (John Kennedy).

Fluminense de olho na tabela

Por fim, o Fluminense ocupa a sétima posição do Brasileirão, com 38 pontos, e pode se aproximar do G4 em caso de vitória nesta quarta-feira (8). O Mirassol, afinal, ocupa a sexta colocação, com 43 pontos, mesmo número que o quarto colocado Botafogo.

