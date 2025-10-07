Murillo entra na mira de gigante da Premier League

Murillo em ação com a camisa do Nottingham Forest na partida contra o Arsenal - (crédito: Foto: Jack Thomas/Getty Images)

O Chelsea já está de olho no mercado em busca de um novo zagueiro e colocou o brasileiro Murillo, do Nottingham Forest, no topo da lista de reforços para janeiro, de acordo com informações divulgadas pelo ‘Daily Express’ nesta terça-feira (7).

A ideia do clube londrino é dar mais opções ao técnico Enzo Maresca, especialmente no setor defensivo. Murillo, de 23 anos, tem contrato com o Nottingham Forest até 2029, mas seu desempenho desde que chegou à Inglaterra tem chamado atenção.

Revelado pelo Corinthians, o defensor ganhou destaque na última temporada sob o comando do português Nuno Espírito Santo. Além disso, as boas atuações o levaram a ser convocado pela Seleção Brasileira em março deste ano.

Além do brasileiro, o Chelsea também avalia outros nomes, e Ronald Araújo, capitão do Barcelona, é outro jogador que está sendo observado pela diretoria.

