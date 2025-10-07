Mirassol x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h, no José Maria de Campos Maia, o Maião, em jogo atrasado da 13ª rodada da competição. O duelo ocorre em meio à realização da Data Fifa. Até o momento, o Leão Caipira soma 43 pontos na sexta colocação na tabela de classificação e já sabe que mesmo se perder não perde posição. Afinal, o Tricolor aparece logo atrás com 38, na sétima posição. No entanto, a equipe carioca ainda terá um jogo a menos.

Mirassol e Fluminense, aliás, terão os caminhos cruzados pela primeira vez na história nesta. Até aqui, o Mira enfrentou poucos adversários do Rio de Janeiro. A lista conta apenas com Bangu, Portuguesa-RJ, Volta Redonda, Vasco, Flamengo e Botafogo.

Onde assistir

A partida entre Mirassol e Fluminense, pela 13ª rodada do Brasileirão, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Mirassol

Sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol chega ao duelo sem vencer há três partidas na competição. A equipe conta com nomes experientes, como o goleiro Walter e o lateral Reinaldo para superar o Fluminense. Inclusive, o jogador é o artilheiro do time com nove gols.

Para o duelo, o técnico Rafael Guanaes tem dois problemas: Lucas Ramon e José Aldo levaram o terceiro cartão amarelo contra o Timão e ficam de fora. No lugar do lateral, Daniel Borges, assume a vaga. Lucas já seria desfalque, de qualquer maneira, já que sofreu um entorse no tornozelo. Além disso, Neto Moura e Gabriel ficam como opções. Por fim, Chico da Costa, que deu lugar a Cristian no fim de semana, deve iniciar a partida.

Como chega o Fluminense

Do outro lado, o Fluminense acumula quatro partidas sem derrota no Brasileirão e já começa a mirar o G4, zona de classificação direita para a Libertadores. Mesmo com pouco tempo de trabalho, Luis Zubeldía conseguiu retomar a confiança dos jogadores em baixa com Renato Gaúcho, como nos casos de Lima, Keno e John Kennedy. Além disso, Lucho Acosta ganhou mais minutos em campo e vem se tornando “maestro” do time.

A única ausência do Fluminense será Kevin Serna. O atacante, que tem sido um dos principais jogadores do time, está suspenso e a serviço da Seleção Colombiana para os amistosos na Data Fifa. Assim, Keno é o provável substituto. Quem deve voltar é Germán Cano, que foi poupado por causa de um incômodo. Porém, John Kennedy, com grande atuação contra o Atlético, tem chance de iniciar o duelo como titular.

MIRASSOL x FLUMINENSE

13ª rodada do Campeonato Brasileiro (Jogo atrasado)

Data-Hora: 8/10/2025 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo (Alesson) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Jr (PE)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

