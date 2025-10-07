Vini Jr faz ligações para modelo brasileira após exposição de conversas

A exposição das conversas íntimas com a modelo Day Magalhães causou a insatisfação de Vini Jr. Assim, há relatos que o atacante do Real Madrid tentou contato através de ligações algumas vezes em sequência para conseguir uma satisfação sobre o caso. As investidas ocorreram exatamente depois do vazamento das mensagens e que o portal “LeoDias” noticiou. O caso provocou uma polêmica devido aos rumores de um relacionamento entre o astro e Virginia.

O craque e a modelo Day Magalhães seguiam trocando interações, seja com elogios, pedidos de envios de fotos e sugestões de encontros. Em uma conversa dos dois, na última segunda-feira (06/10), a modelo postou um vídeo no status do WhatsApp e Vini Jr reagiu com o emoji de olhos. Na sequência, ela questionou onde ele se encontrava e o jogador indicou:

“Longe. Coreia e você?”, destacou Vini Jr

Vale relembrar que o atacante voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira com o técnico Carlo Ancelotti, na Data Fifa de outubro. Nos compromissos anteriores da equipe nacional, ele foi ausência, pois precisava cumprir suspensão nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Day relatou que estavas nas Ilhas Maldivas duas semanas atrás. Na oportunidade, o camisa 7 do Real Madrid, em tom de brincadeira, perguntou o motivo da viagem:

“Tá namorando aí, né? Hahaha”, questionou o astro.

Fim do caso entre Vini Jr e Virginia

O envolvimento entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior chegou ao fim antes mesmo de se tornar oficialmente um relacionamento. De acordo com a influenciadora, o envolvimento com Vini Jr. não passou de uma fase inicial de conhecimento e ambos já não mantêm mais nenhum tipo de contato. O término ocorreu após a divulgação de conversas íntimas e recentes do camisa 7 do Real Madrid com a modelo Day Magalhães.

