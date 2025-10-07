Em resenha com Zico e Plassmann, Rossi brinca sobre passado no basquete

O goleiro do Flamengo, Rossi, participou do programa “Resenha do Galinho”, da Flamengo TV, divulgado nesta terça-feira (7/10). Em tom humorado, o argentino relembrou seu passado no Chacarita Jrs (ARG), de seu país de origem.

Rossi, então, revelou que jogava na linha e que tentou até mesmo ser jogador de basquete antes de decidir virar goleiro. A resenha, sempre comandada por Zico às terças-feiras, teve participação do também goleiro Raul Plassmann, ídolo do Flamengo.

“Eu comecei na base do Chacarita, hoje está na Serie B lá, um time muito grande, mas hoje é a segunda vez que estão lá. Mas eu era jogador (de linha), não goleiro. Eu jogava de volante, atacante. Aí depois, já com 11 ou 12 anos, comecei a sentir um pouco de dor no joelho. Ainda estava em crescimento, mas já era muito alto para a minha idade. Eu jogava de goleiro na categoria dos mais velhos. Na minha categoria, jogava de atacante”, iniciou Rossi.

Rossi jogador de basquete?

Ele seguiu, explicando que não desejava mais jogar na linha. Afinal, sua vontade era ser goleiro ou jogador de basquete.

“Quando comecei a me sentir desconfortável por causa do joelho, me sentia um pouco lento, então quis virar goleiro. Aí o treinador falou: ‘Não, preciso de você lá na frente’. Mas eu queria ir (ser goleiro), então saí por um ano do Chacarita. Joguei basquete (risos) e quando voltei, falei com o gerente da base e se fosse bem no teste, ficaria. Aí fui testado e comecei a carreira como goleiro”, contou.

Hoje com 30 anos, Rossi começou no citado Chacarita Jrs e passou por Estudiantes e Defensa y Justicia antes de chegar ao Boca Juniors, onde fez história. Ele teve passagem por empréstimo no Antofagasta (CHL) e no Lanús antes de retornar e se estabelecer de vez na meta xeneize.

Ficou lá até 2023, quando foi por empréstimo para o Al-Nassr (SAU). No entanto, logo assinou pré-contrato com o Flamengo, atuando em apenas oito partidas pelo clube saudita. Ele já está no Fla desde meados de 2023 e já possui 128 jogos oficiais com o uniforme rubro-negro, tendo conquistado a Copa do Brasil (2024), o Campeonato Carioca (2024 e 2025) e Supercopa Rei (2025).

