Gabigol fará leilão de chuteira que usou em Cruzeiro x Flamengo em ação beneficente

O atacante Gabigol enfrentou o Flamengo pela primeira vez no Maracanã desde que transferiu para o Cruzeiro. O confronto, realizado na última quinta-feira (2), foi tão especial para o jogador que ele utilizou uma chuteira customizada com corações metade azul e metade vermelho. O camisa 9 da Raposa, aliás, colocará o item em um leilão para o público em um movimento beneficente.

A iniciativa ocorrerá em uma colaboração com a plataforma “Play for a Cause”, que já participou de outras iniciativas com clubes brasileiros, como o Internacional. Inclusive, a plataforma é especialista em ações beneficentes. Assim, toda a arrecadação será designada para o projeto Craque do Amanhã, que faz um trabalho com crianças de 8 a 17 anos sem tantas oportunidades e disponibiliza a chance de alavancar socialmente os jovens através do esporte.

Por meio de sua assessoria, Gabigol expôs a relevância do objeto.

“É uma chuteira muito especial para mim, que usei em um momento marcante da minha história. Que ela possa agora ajudar muitas e muitas crianças”, explicou o atacante.

O item recebeu uma personalização para o duelo entre Cruzeiro e Flamengo, que ocorreu no Maracanã, pela 26º rodada. Um jogo marcante para Gabigol, pois detalha parte da sua carreira, pois são os últimos dois clubes que defendeu. Ele é ídolo no Flamengo, com passagem vitoriosa, e atualmente está na Raposa. Em sua primeira temporada, são 13 gols e quatro assistências, apesar de ser considerado reserva na equipe de Leonardo Jardim.

Detalhes do reencontro de Gabigol com o Flamengo

Antes do pontapé inicial, Gabigol foi falar com cada jogador no banco de reservas do Flamengo. O contato mais longo foi com o atacante Bruno Henrique. Além disso, a dupla fez a imitação da tradicional comemoração da “fusão” dos dois. Além dos jogadores, o camisa 9 da Raposa deu um forte abraço em Filipe Luís e trocou breves palavras.

O atacante, entretanto, só entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo. Houve vaias em boa parte do estádio, mas não foi por completo. Logicamente, no primeiro toque na bola, mais vaias da torcida do Flamengo. Sem grande “represália”. Por fim, Gabriel Barbosa deixou o campo ao lado dos ex-companheiros e trocou camisa com Léo Pereira.

