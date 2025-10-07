América-MG x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Vila Nova se enfrentam em um confronto direto contra o rebaixamento na Série B - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

A 30ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (8), o América-MG recebe o Vila Nova às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência. A partida é um “jogo de seis pontos” para duas equipes que buscam respirar na parte de baixo da tabela.

O duelo coloca frente a frente equipes com o mesmo objetivo, mas em momentos opostos. O América-MG, 14º colocado, vem evoluindo e embalado por duas vitórias seguidas. Já o Vila Nova, em 13º, vive uma crise profunda e não vence há oito partidas, vendo os rivais de baixo se aproximarem perigosamente.

Onde assistir

A partida entre América-MG e Vila Nova, pela 30ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o América-MG

O América-MG chega para a partida em seu melhor momento recente na competição. A equipe comandada por Alberto Valentim está evoluindo e vem de duas vitórias consecutivas. Com isso, o Coelho aposta no fator casa e na boa fase para superar um adversário direto e se afastar de vez da briga contra o rebaixamento.

Apesar do bom momento, o time terá um desfalque importante no meio-campo. O meia Miguelito recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para a vaga, o treinador tem Titi Ortíz e Fabinho como as principais opções para manter o bom nível da equipe.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova chega a Belo Horizonte vivendo uma crise profunda e sob grande pressão. A equipe goiana não vence há oito partidas no campeonato. Essa longa sequência sem vitórias fez o time despencar na tabela e se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento, tornando a vitória neste confronto direto uma obrigação.

Para piorar a situação do técnico Umberto Louzer, a equipe terá dois desfalques importantes no sistema defensivo. O lateral-direito Elias está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o zagueiro Weverton também está fora, pois foi expulso na última rodada, forçando o treinador a remontar a defesa.

AMÉRICA-MG X VILA NOVA

Série B do Brasileiro – 30ª rodada

Data e hora: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Gustavo; Ricardo Silva, Emerson e Lucão; Maguinho, Kauã Diniz, Felipe Amaral, Titi Ortíz (Fabinho), Yago Souza e Paulinho; Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

VILA NOVA: Halls; Pedro Romano, Tiago, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Ralf e Igor Henrique; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

