John confessa que “ficha não caiu” e celebra primeira convocação

Convocado pela primeira vez, John ainda está tentando se acostumar. Afinal, é uma nova realidade em sua carreira. Em entrevista à CBF TV, nesta terça-feira (7), o goleiro do Nottingham Forest, da Inglaterra, celebrou a primeira oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira profissionalmente e admitiu que “a ficha ainda não caiu”. Assim, ele revelou que está realizando um sonho.

“Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado (…) Vou encarar todos os dias com uma oportunidade. Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor”, disse John.

Titular do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e Libertadores de 2024, John acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra, no fim de agosto. Dessa forma, o clube inglês pagou cerca de R$ 60 milhões pela contratação do goleiro e, assim, venceu a concorrência de rivais do mesmo país, como o West Ham. O jogador, portanto, vive a expectativa de estrear.

“Vão ser dois jogos difíceis. Tenho certeza de que vamos fazer grandes jogos e espero ajudar da melhor forma possível (…) Está sendo tudo um sonho estar aqui na Seleção, com grandes profissionais como Taffarel e Ancelotti. São grandes figuras para a Seleção. Estou muito feliz”, afirmou o goleiro.

Revelado no Santos, John teve passagens pela Portuguesa Santista, Internacional e Real Valladolid, da Espanha. Contudo, foi pelo Botafogo onde deslanchou. Com a camisa alvinegra, foram 89 jogos e os títulos do Brasileirão e Libertadores de 2024, além dos vices da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana em 2025.

