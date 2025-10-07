Luís Fabino crítica postura do São Paulo e detona Vitor Roque: “Pirralho”

Ídolo do São Paulo, o ex-atacante Luís Fabiano não poupou críticas ao Tricolor depois da derrota no clássico para o Palmeiras. Para o Fabuloso, o time se comportou de forma muito “boazinha” na partida e também criticou a arbitragem e Vitor Roque.

Durante o programa “Resenha da Rodada”, da ESPN, 0 ex-jogador reclamou dos zagueiros no lance do primeiro gol, marcado por Vitor Roque. Além disso, Luís Fabiano chamou o atacante de “pirralho”, por ter postado uma foto de cunho homofóbico no Instagram.

“Três zagueiros gigantes deixaram um pirralho fazer gol de cabeça. Estou indignado também porque ele colocou fotinho… Amigo, calma aí”, protestou.

A postura do Tricolor na partida também esteve no alvo das críticas do Fabuloso. O ex-atacante afirmou que, com a vantagem no marcador, o São Paulo tinha que “acabar com o jogo”, além de ter uma personalidade mais agressiva.

“São vários lances que fico olhando em casa… eu queria voltar no tempo. Não dá, o São Paulo é muito bonzinho. Com 2 a 0, acabou o jogo. É tiro, porrada e bomba. Junta no meio, tromba, briga… mas ninguém faz nada. É muito triste ver a nossa realidade de hoje”, lamentou.

Já quanto a arbitragem, Luís Fabiano criticou a postura do Palmeiras. Para o ex-atacante, o Alviverde devia reconhecer o erro que o beneficiou e não fazer papel de vítima. Além disso, o ídolo tricolor cornetou a falta de união dos clubes.

“Não existe união entre os clubes. O Palmeiras é muito bom para reclamar, mas para reconhecer, aí bota notinha como vítima. Ninguém reconhece que foi beneficiado. Pô, vai lá e fala: ‘o árbitro errou”, ressaltou.

