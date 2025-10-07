Atlético marca no final, vence Athletico em jogo dramático e avança para a final do Brasileirão Sub-17

O Atlético está garantido pela primeira vez na final do Brasileirão Sub-17. Na noite desta terça-feira (07), o Galinho bateu o Athletico por 3 a 2, na Arena da Baixada, em uma partida que teve muita emoção até os minutos finais.

O Alvinegro saiu na frente com dois gols na primeira etapa. Depois de uma pressão atleticana após o intervalo, o Athletico conseguiu reagir e deixou tudo igual. Entretanto, já nos acréscimos, o Galo conseguiu marcar o gol da vitória. Agora, o Atlético espera o vencedor de Palmeiras e Grêmio, que se enfrentam na Arena Barueri.

Atlético sai na frente na primeira etapa

A partida começou com um lance perigoso logo no primeiro minuto. Ítalo recebeu na entrada da área e chutou cruzado para fora, quase abrindo o marcador para o Furacão. O Galo respondeu no minuto seguinte, com Samuel, que também finalizou para fora. O Rubro-Negro quase abriu o marcador com Rair, que chutou após sobra de escanteio e parou em boa defesa de Kaio.

Depois disso, o Atlético comandou as ações de ataque. Pascini e Mosquito conseguiram chegar com perigo e pararam em boas defesas de Pedro Lopes. Na cobrança de escanteio do segundo lance, Índio subiu mais alto e cabeceou para marcar. Ainda no primeiro tempo, Samuel recebeu na entrada da área e chutou forte para ampliar.

Furacão busca o empate, mas Galo marca no fim

Mesmo com a boa vantagem, o Atlético começou melhor na segunda etapa. Riquelme fez boa jogada, passou pela marcação e chutou para boa defesa de Pedro Lopes. Na sequência, Vitão subiu mais alto após cruzamento na área e mandou por cima do gol.

O Furacão só conseguiu chegar na reta final da partida. Na primeira oportunidade, Bruninho cruzou na área e Gustavo Guedes pegou mascado para a defesa de Kaio. Depois, Guedes apareceu na área e cabeceou na trave.

Os donos da casa descontaram em um gol sem querer. Bruninho cruzou na área, a bola passou por todo mundo, bateu na trave e bateu no joelho de Davi Alves para descontar. Quatro minutos depois, Brayan, que tinha acabado de entrar, cruzou na área e Bruninho subiu na pequena área para deixar tudo igual.

Só que a partida não estava decidida. Nos acréscimos, Jonatas chutou cruzado, Pedro Lopes defendeu, mas Riquelme apareceu para fazer o terceiro do Galo. Ainda no último lance, o Athletico quase empatou de novo, após Gustavo Guedes cabecear após cobrança de escanteio e mandar na trave. Apenas no apito final, os jogadores alvinegros puderam comemorar.

