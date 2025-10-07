Diretor independente da Eagle renuncia ao cargo; Textor define substituto

Textor terá poder de veto sobre os nomes selecionados pela Ares - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Diretor independente da Eagle Football Holdings, Christopher Mallon renunciou ao cargo nesta terça-feira (7) por questões familiares, aponta a imprensa britânica. Como acionista majoritário da empresa, John Textor, também controlador da SAF do Botafogo, escolherá um novo nome para a empresa a partir de uma seleção de três profissionais pela Ares, fundo de investimentos que emprestou dinheiro para o big boss comprar o Lyon (FRA) em 2022.

Advogado especializado em reestruturação econômica e empresarial, Mallon ajudou o Lyon a superar a decisão do rebaixamento por conta da crise financeira e manter o clube na Primeira Divisão da França. Ele também participou do processo de venda do Crystal Palace (ING).

Em setembro, a Eagle solicitou que o advogado escocês acompanhasse as movimentações financeiras do Botafogo, da mesma forma como ocorreu com o Lyon. Textor, contudo, negou o pedido.

Apesar da negativa, Textor sempre afirmou que mantém uma boa relação com Mallon. Os dois, aliás, nos bastidores, estavam se aproximando.

